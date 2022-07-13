فنانة مصرية : ” هتقدر إمتى لما أموت!؟ “

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 05:43 مساءً - تحدثت الفنانة ” مي كساب ” خلال حلولها ضيفة ببرنامج (الراديو بيضحك) مع الإعلامية ” فاطمة مصطفى ” والمذاع عبر إذاعة راديو 9090 عن اهتمامها بفكرة ترتيب الأسماء على التترات .

حيث أكدت مي كساب على أنها تنشغل وتهتم كثيرا بهذا الأمر والذي يصل بها في بعض الأحيان إلى حدوث (خناقات) على حد وصفها مع المنتجين والمخرجين .

فأشارت مي كساب إلى أنها ترى أن ترتيب الأسماء على التتر يعد تقديرا للفنان وأنها تستحق ذلك كونها بالمجال الفني منذ 22 عاما .

فقالت : ” كل فنان وله حساباته بيبقى شايفها من وجهة نظره وكل واحد من حقه يبقى شايف نفسه هيتكتب إزاي .. أنا التتر بيفرق معايا، بحس إنه حاجة تقديرية .. أنا بقالي 22 سنة بشتغل، هتقدر إمتى لما أموت ” .

وتابعت : ” بشوف إن ده حقي ومتجيش تبخس بحقي .. وأنا من الناس اللي آه بتخانق في التترات وهعيش واموت بتخانق على التتر ” .

وأضافت مي كساب : ” أنا لما رحت اللعبة مثلا كنت ماضية خامس واحدة فرحت لقيت اصل فلان مضى قبلك فهو حجز .. دي حاجة تضايقك، فلان ده أنا كنت بطلة وهو لسه بيبتدي حياته .. فمينفعش ابدا إن إنت تعمل كده وتزعلني ” .

واختتمت قائلة : ” طبعا هو مش صح انك تقعدي تتخانقي كتير وفي الآخر تقدير الجمهور هو أهم تقدير، الجمهور مش في الحتة دي اصلا .. خلينا احنا في هرينا اللي لن ينتهي والجمهور بيحطك في الحتة اللي تستحقيها ” .