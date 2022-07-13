فنانة مصرية شهيرة تكشف حقيقة خطوبتها من أحمد أبو هشيمة

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 05:43 مساءً - حسمت الفنانة ” نرمين الفقي ” حالة الجدل التي أثيرت في الأيام الماضية على خلفية الأخبار التي تم تداولها حول ارتباطها وخطوبتها من رجل الأعمال المصري ” أحمد أبو هشيمة ” .

فنشرت نرمين الفقي منشورا لها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام أكدت من خلاله على أن تلك الأخبار غير صحيحة وما هي إلا مجرد شائعات لا تعلم مصدرها .

فكتبت نرمين الفقي : ” صباح الخير .. الحقيقة فيه إشاعة نزلت معرفش إيه مصدرها وبقت تريند، موضوع خطوبتي لرجل أعمال .. حابة أوضح إن الموضوع ده مش صحيح بالمرة .. أنا مع أهلي ولقيت إشاعة بقت تريند ” .