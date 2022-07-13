شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات أفلام السينما فى عيد الأضحى تقترب من 70 مليون جنيه هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت أفلام عيد الأضحى من 70 مليون جنيه مليون جنيه إيرادات هذا الأسبوع، حيث بلغت 69,508,189 جنيها وزعت على 3 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، وفيلم "عمهم" للنجم محمد إمام.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان

يذكر أن فيلم "بحبك" يشهد أول تجارب تامر حسنى الإخراجية فى السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك فى بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط فى حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.