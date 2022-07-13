شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نرمين الفقى عن خطوبتها: لم أرتبط والموضوع غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت الفنانة نرمين الفقى، ما تردد عن خطوبتها من رجل أعمال، خاصة بعدما انتشرت خلال الساعات الماضية، شائعات تفيد أن نرمين الفقى ستحتفل بخطوبتها على أحد رجال الأعمال، وذلك عن طريق مقطع فيديو مع الفنانة نجوى إبراهيم في الفترة الماضية .

وكتب نرمين الفقى توضيحاً عبر صفحتها الشخصية على موقع الفيس بوك، قائلة: صباح الخيرالحقيقه فيه شائعة نزلت معرفش إيه مصدرها وبقت ترند موضوع خطوبتي لرجل أعمال.. أنا حابه أوضح أن الموضوع ده مش صحيح بالمرة



نرمين الفقى

نرمين الفقى من مواليد محافظة الإسكندرية عام 1972، وتلقت دراستها في مدارس عروس البحر، وتخرجت من كلية فيكتوريا التي تعتبر واحدة من أعرق المدارس الإنجليزية في مصر، ثم أكملت مشوارها الأكاديمي في جامعة الإسكندرية ونالت شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة الإسكندرية، بعد تخرج نرمين من الجامعة تفرغت للعمل وبدأت مسيرتها الفنية في أوائل التسعينيات.

اكتشفها المخرج طلعت يوحنا وقدم لها فرصة المشاركة في تمثيل العديد من الإعلانات، وانتقلت بعد ذلك إلى مجال التمثيل، أواخر التسعينات حيث شاركت في أكثر من عمل بأدوار ثانوية إلا أنها لم تستغرق وقتاً طويلاً وانطلقت في عالم الشهرة والنجومية في عام 1997 والذي يعد نقطة تحول في مسيرتها الفنية، اذ شهد هذا العام مشاركتها في مسلسلات: "أبناء دهشان، والسيرة الهلالية الجزء الأول، وحياة الجوهري، وطريق السراب، والحصيدة، وبحار الغربة، والماضي يعود الآن" إضافة إلى فيلم "من القاهرة إلى الزقازيق"، وفوازير "النص الحلو".

قدمت دور البطولة في العديد من الأعمال الناجحة أبرزها: "رد قلبي، وخلف الأبواب المغلقة، والبحار مندي، والأصدقاء، والليل وآخره، وللثروة حسابات أخرى، وعايش في الغيبوبة، والعنكبوت"، الليل وآخره" "جبل الحلال" "أبو العروسة"، كما شاركت سمير غانم في مسرحية "أنا ومراتي ومونيكا" التي عرضت عام 1998 ويعد أبرز أعمالها على خشبة المسرح.