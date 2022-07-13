بعد إيرينا شايك.. هل دخل برادلي كوبر في علاقة حب مع هوما عابدين؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت المواقع الفنية الأجنبية عن علاقة حب جديدة تجمع الممثل الأميركي الشهير برادلي كوبر مع نائبة رئيس الموظفين لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومساعدتها، هوما عابدين.

وأفاد موقع “الصفحة السادسة” أن علاقة برادلي كوبر وهوما عابدين، الزوجة السابقة للسياسي أنتوني وينر بدأت بفضل محررة مجلة “فوغ”، آنا وينتور التي عرفتهما على بعضهما البعض.

وأوضح أحد المصادر للموقع أن آنا لعبت دور الوسيط، لأنها صديقة مقربة من برادلي وتعشق هوما، لذا بعد انفصال النجم عن حبيبته السابقة سارع لمواعدة هوما.

وشرح المصدر أن عابدين لمّحت لعدد من الأصدقاء أن رجلاً جديداً دخل حياتها، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى حوله. وتابع: “إنهما مثاليان لبعضهما البعض… فكلاهما مهتم بالسلطة والسياسة والشؤون الإنسانية”.

وأشار الموقع إلى أنه في شهر أيار (مايو)، وصل الثنائي إلى حفل “ميت غالا” برفقة بعضهما بعضاً، لكنهما انفصلا لدى سيرهما على السجادة الحمراء. ولكن عدسات الكاميرات التقطت صورة لعابدين، بينما يقف برادلي خلفها.

وتجدر الإشارة إلى أن عابدين تعتبر نفسها مسلمة ملتزمة، فأثناء الترويج لمذكراتها التي تحمل عنوان “Both/And: A Life in Many Worlds”، كشفت أنها فقدت عذريتها أمام زوجها السابق “وينر”، عندما تزوجته بعمر الـ32؛ وأوضحت أنها في مراحل طلاقهما الأخيرة.

وقد حُكم على وينر، عضو الكونغرس الديموقراطي السابق من نيويورك في عام 2017 بالسجن 21 شهراً بتهمة إرسال رسائل جنسية الى قاصر.