تامر حسني بخطوة عالمية جديدة.. إيرادات فيلم “بحبك” تذهل إعلام الغرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يشغل النجم المصري تامر حسني اهتمام الجمهور في مصر والوطن العربي منذ طرح فيلمه الجديد “بحبك” في دور السينما، إذ يتصدّر محركات البحث والترند على السوشيل ميديا بالحديث عن النجاح الكبير الذي حققه في موسم أفلام عيد الأضحى.

وأعلنت الشركة الموزعة لفيلم تامر حسني “بحبك”، أن إيرداته تخطت الـ173 مليون جنيه في 4 أيام فقط، وهذا الرقم يعد رقماً أول من نوعه. وفي التفاصيل قالت الشركة أن الفيلم حقق أكثر من 19 مليون جنيه في مصر وما يعادل بالمصري 154 مليون جنيه في البلدان العربية الأخرى.

ووصلت أصداء نجاح فيلم “بحبك” والإيرادات الضخمة التي حققها في مصر والوطن العربي إلى وسائل الإعلام العالمية، ومنها مجلة “فارايتي” التي تحدّثت عن نجاح الفيلم في كسر الأرقام القياسية في السينما العربية، ليكون ذلك بمثابة خطوة جديدة يخطوها تامر نحو العالمية.

وعبّر تامر حسني عن سعادته بالنجاح الكبير لفيلمه الجديد “بحبك” ووصول أصداء إيرادته المرتفعة إلى وسائل الإعلام الأجنبية من خلال منشور عبر حسابه بموقع “إنستغرام” قائلًا: “الحمدلله مفيش كلام يوصف فرحتي، وكل الفخر ان فيلم بحبك من توزيع الشركه العالميه الكبيره أورينت، كما تشرفت ايضاً بالكلام عني بهذا الشكل من قبل مجلة السينما العالميه ڤارايتي”.

وأضاف تامر حسني في منشور آخر: “فيلم بحبك وأفلام الفنان تامر حسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا كما مذكور أمامكم بالتفصيل وزادت أكثر مع فيلم بحبك، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامر حسني بالإيراد الدولي.. فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقطوالحمد لله اليوم في رابع ايام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر إلى 19 مليون جنيه ونصف والإيراد الدولي 154 مليون جنيه، بمجموع 173 مليون ونصف حتى الآن ومازال الفيلم في بداياته ويعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامر حسني في مسيرته الفنية في الايام الأولى للفيلم”.

يذكر أن فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني الذي تولى بنفسه أيضًا وضع الموسيقى التصويرية للفيلم، فيما أشرف على التصوير أحمد عبد القادر، اهتم بالصوت محمد عبدالسلام، والملابس هالة عمر. ويعرض الفيلم بجمهور عام وبدون تصنيف عمري، في قرابة 96 دار عرض وعلى 200 شاشة تقريبًا.

وتتناول أحداث الفيلم حياة شاب يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويقع في حيرة ما بينهما بعد عودة حبيبته القديمة لحياته قبل زواجه من أخرى بأيام، والتي اختفت لظروف مرضية دون علمه، ويظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.