شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أمريكا وبريطانيا .. عرض The Gray Man فى دور العرض المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يبدأ من اليوم 13 يوليو الجاري عرض فيلم الأكشن والدراما The Gray Man، بدور العرض المصرية، ويعرض العمل قبل طرحه بـ دور العرض الأمريكية والبريطانية بـ يومان، لتكون مصر من أول الدول العربية التي تعرض الفيلم بالتوازي مع إيطاليا ونيوزليندا، الفيلم حصل علي تصنيف +12، وسيعرض في عدد من شاشات السينما المصرية.

علي أن يعرض الفيلم الجديد يوم 14 يوليو فى المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، على أن يعرض على منصة نتفليكس يوم 22 يوليو الجاري.

وأكدت نتفليكس إنها تحاول تشجيع المتابعين من جديد للعودة إلي شاشات السينمات، خاصة بعد إتخاذ لجنة إدارة الأزمات بوزارة الصحة المصرية عدد من الإجراءات لتخفيف قيود كورونا، وأيضا حرصا منها علي أن يستمتع الجمهور بتجربة الفيلم الملئ بالأكشن والإثارة بدور العرض السينمائية، مؤكدة أن تجربة السينما تظل فريدة ومهمة وينبغي الحفاظ عليها وحث الجمهور علي الإستمتاع بأحداث الفيلم والمؤثرات البصرية والسمعية، خاصة بعد ابتعاد عدد كبير من الجمهور خلال الفترة الماضية عن دور العرض بسبب إنتشار فيروس كورونا.

وأكد الأخوان روسو أن هذا العمل كان لابد للجمهور مشاهدته علي شاشات السينما أولا، حتي يرون تفاصيل تلك الشخصيات بوضوح، والعالم الذي يقدمونه الملئ بالكثير من الشخصيات الفريدة.

بينما أكد كريس إيفانز أنه سعيد بأن يطرح التعاون الخامس الذي يجمعه بالأخوين روسو علي شاشات السينما أولا، حتي يستمتع الجمهور برؤيته من زاوية جديدة، في الوقت نفسه أشار رايان جوسلينج "لقد أحببت صنع هذا الفيلم، وأود تكرار التجربة مرة أخرى، وسعدت أن الجمهور سيتاح له مشاهدتها في دور العرض أولا حيث يشعر بكل التفاصيل التي مررنا بها خاصة في الأكشن، فأنا آمل أن نتمكن من تقديم باقي الأجزاء من نفس الرواية في مرحلة ما”.

‏The gray man هو عميل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كورت جينترى (يقوم بدوره رايان جوسلينج)، والمعروف أيضاً باسم Sierra Six. تم انتزاعه من سجن فيدرالى وتجنيده من قبل المسئول عنه، دونالد فيتزروي (بيلي بوب ثورنتون)، وكان جينتري قاتل مرتزقة يتمتع بمهارات عالية ومعتمد من وكالة المخابرات المركزية، ولكن الآن انقلبت الطاولة وأصبح هو الهدف، ويطارده لويد هانسن (كريس إيفانز) في جميع أنحاء العالم، وهو زميل سابق في وكالة المخابرات المركزية، والذي لن يتوقف عند أي شيء لقتله، بمساعدة العميلة داني ميراندا (آنا دي أرماس) التي تحمي ظهره.

يقوم بدور The Gray Man الممثل رايان جوسلينج ، وكريس إيفانز هو خصمه السيكوباتي في فيلم الإثارة الذي أنتجته نتفليكس و AGBO من إخراج أنتوني وجو روسو، بطولة آنا دي أرماس، مع ريج جان بايدج، بيلي بوب ثورنتون، جيسيكا هينويك، دانوش، واغنر مورا، وألفري وودارد. مستوحى من رواية THE GRAY MAN لمارك جريني، السيناريو من تأليف جو روسو وكريستوفر ماركوس وستيفن ماكفيلي.