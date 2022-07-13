شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جمال لتامر حسنى: شاطر وموهوب ومجتهد.. والأخير يرد: حبيبى يا أبو قلب سليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الفنان رامى جمال النجم تامر حسنى على فيلمه الجديد "بحبك"، وكتب له على تويتر، قائلا: "مبروك يا حبيبى أنت شاطر وموهوب ومجتهد تستاهل كل اللى وصلتله وأكتر"، ليرد تامر حسنى على تهنئته قائلا: "حبيبي يا رامي يا أبو قلب سليم ربنا يخليك ليا ويخليك لكل حبايبك".

وطرح فيلم "بحبك" في دور العرض يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى، وتعد التجربة الإخراجية الأولى له، والذى قدم من خلالها أولى أفلامه الرومانسية.

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.