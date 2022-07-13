شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يعيش فترة راحة بمنزله فى اليونان قبل إطلاق أغنيته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان راغب علامة صورة له في "استوري" على حسابه الشخصي على "إنستجرام " وعلق علامة على الصورة بـ “إجازة السبوع في منزلي اليوناني قبل إطلاق أغنيتي الجديدة استمارة 6 وحفلات الصيف"



راغب علامة في اليونان

واحيا النجم اللبناني راغب علامة حفلا مؤخرا بمنطقة التجمع الخامس وقدم باقة من أغانيه التي اشتهر بها وقدمها خلال مشواره الفني منها "طب ليه، اللى باعنا، آسف حبيتى". وغيرها من الأغانى، وألتقط له عدة صور المصور أحمد كوتي، والحفل من تنظيم وليد منصور.

يذكر أن النجم اللبناني راغب علامة، طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.

وقال راغب عبر حسابه على تويتر، عن أغنيته الجديدة: " تعاليلي.. هي قصّة حب بين كلّ عاشقَيْن جمعهم لقاء بدون موعد، اشتعل معه الحب من أوّل نظرة سحرت الحبيب بجمال حبيبته، عبّر لها عن حبّه وشغفه، فما رأت عينه أجمل منها، ولم يغلبه أحد بالحب الا هذه الانسانة التي نوّرت حياته، فقرّر يطلب يدها قدّام كلّ الناس وتكون شريكة حياته وعمره وحكاياته.

واحتفل النجم اللبناني راغب علامة، بعيد ميلاده يوم الثلاثاء 7 يونيو من الشهر الماضي، حيث ولد في مثل هذا اليوم عام 1962 في بلدة الغبيري قضاء بعبدا لبنان، ونشأ في عائلةٍ مؤلفة من تسعة أخوة كان ترتيبه الرابع بينهم، وظهرت موهبتة منذ طفولته، وشجعه أساتذته، حيث لاحظوا تميزه في الحفلات المدرسية، وعلمه والده العزف على العود، ليُشارك في برنامجٍ إذاعيٍ وهو في الثانية عشر من عمره، ثم التحق بالمعهد الموسيقي اللبناني وتعلم العزف على العود، ودرس السولفيج، لتخرج بدرجة جيد جدا.