وائل رمضان بتصريح مثير للجدل : ” أنا وسلاف فواخرجي نعيش بنفس المنزل “

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:55 مساءً - استضافت الإعلامية اللبنانية ” رابعة الزيات ” الفنان والمخرج السوري ” وائل رمضان ” في برنامجها ( شو القصة ) .

وخلال اللقاء كشف وائل رمضان بعض التفاصيل التي تخص علاقته بمواطنته الفنانة ” سلاف فواخرجي ” وحقيقة طلاقهما بعد زواج استمر لمدة 23 عاما .

حيث أشار رمضان إلى أنه وسلاف فواخرجي قد انفصلا ولكن لم يحدث الطلاق رسميا بينهما بعد .. وأن ما نشرته سلاف منذ أكثر من شهرين عبر حسابها على إنستجرام ليس بيان طلاق وإنما بيان انفصال .

وأضاف أنه يعيش مع الفنانة سلاف فواخرجي بنفس المنزل بعد أن انفصل عنها وذلك من أجل تقييم العلاقة ومعرفة ما اذا كانت ستستمر وسيعودان لبعضهما البعض من جديد أم سيحدث الطلاق .

فقال : ” انفصلنا بس لسه عايشين في بيت واحد ومحصلش طلاق .. والمرحلة اللى احنا فيها كتير حلوة ولسه بحب سلاف طبعا، وأتمنى نرجع لبعض تانى ولكن حتى لو مرجعناش عندى مسؤولية تربية 3 أولاد ” .