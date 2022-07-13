فيديو مرعب.. المئات يطاردون نيكي ميناج في لندن

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو صادمة لمغنية الراب الشهيرة نيكي ميناج أثناء تواجدها في العاصمة البريطانية، لندن.

وقد انتشر بشكل كبير فيديو لمعجب حاول التقاط صورة سيلفي مع المغنية قبل أن تدفعه بقوة بعيداً منها. وانتقد كثيرون تصرف ميناج ووصفوها بالمغرورة، مشيرين إلى أنها لا تمتلك الحق بالاعتداء على معجب حاول أخذ صورة معها ولم يقترف أي خطأ.

وتفاجأ الجمهور برد المعجب الذي وجه الشكر لنيكي قائلاً: “أنا سعيد للغاية لأن نيكي ميناج لمستني… شكراً نيكي ميناج على زيارتك لندن”.

ولم تخلُ زيارة نيكي إلى لندن من المشاكل والهفوات، فبعدما أعلنت عبر تويتر أنها ستتواجد في كامدن للقاء معجبيها، توجه الحشود إلى المكان الذي شهد تجمعات كبيرة.

وقد طلبت المغنية من المعجبين الوقوف في الصف لتتمكن من لقائهم، وتدخلت الشرطة لتنظم الحدث الذي جذب أعداداً كبيرة من المعجين. ولكن عدم استجابة الجماهير لطلب ميناج أجبرها على التراجع وإلغاء الحدث.

وأثناء مغادرتها، طارد المئات سيارة المغنية في مشهد مخيف وغريب، حيث ظل عدد منهم يركض وراء السيارة المسرعة لعدة أمتار وهم يصرخون منادين باسمها.