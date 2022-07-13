لأوّل مرّة.. يعقوب الفرحان يعلّق على طلاقه من ليلى اسكندر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تعليق له بعد إعلان زوجته ليلى اسكندر انفصالهما بشكل رسمي، تجاهل الممثل يعقوب الفرحان الحديث بشكل مباشر وصريح عن هذا الأمر، وأكد في لقاء سريع ضمن برنامج “Et بالعربي” أنه لا يكترث أبداً للأقاويل ولا يهتم لمسألة الردّ على الشائعات التي رافقت إعلان انفصاله عن زوجته.

وقال الفرحان: “لا ألتفت لهذه الأمور، ولا أحس إنه حدا يهمني، مطنش وعايش حياتي والأمور تمام ما في أي مشكلة”.

وجاء هذا التعليق المقتضب بعد الضجة التي أثارتها الفنانة اللبنانية من خلال ردّها على إحدى متابعاتها عندما سألتها عن ظهورها وحدها بدون زوجها يعقوب، وكتبت: “سنغل يا قلبي مو متزوجة ولله الحمد”، معلنة بذلك انفصالها بشكل نهائي عن زوجها بعد قصة حب كبيرة أثمرت عن طفلهما الوحيد يوسف.