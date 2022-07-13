محمد رمضان يستعرض مجدداً في تركيا.. فيديو يحدث ضجّة كبيرة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد رمضان عبر خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ظهر فيه مع الشيف التركي محمد بوراك أوزديمير، أثناء وجوده في العاصمة التركية اسطنبول لإحياء حفل هناك.

وظهر رمضان في الفيديو وهو يستعرض مهاراته في الطبخ، حيث أمسك بحلّة كبيرة صنع فيها الشيف بوراك أكلة “المقلوبة” العربية وطلب من رمضان قلبها في صينية كبيرة لينجح رمضان في مهمته رافعاً علامة “نمبر وان” الشهيرة ليقلّده بوراك، وتداولت مواقع عدة الفيديو ليثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

يُذكر أن محمد رمضان يحيى اليوم (الأربعاء) حفلاً غنائياً ضخما في تركيا، ومن المقرر أن يقدّم خلاله باقة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور، ومنها أغنيته الجديدة “تنطيط”، وأغاني “مافيا” و”نمبر وان” و”الملك” و”بابا مين يابني” و”انت جدع”.

وشارك محمد رمضان جمهوره بفيديو يوثّق لحظة سفره إلى تركيا لإحياء الحفل، عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وظهر في الفيديو وهو يرتدي كفاً ذهبياً بيده، وعلّق عليه قائلاً: “رايح أولع تركيا وراجع على طول… ثقة في الله نجاح”.

وتفاعل الجمهور التركي مع فيديو رمضان وبدأوا في نشر فيديوهات عبر حساباتهم وهم يردّدون أغانيه.

وكان محمد رمضان قد طرح منذ أسبوعين أحدث أغانيه “تنطيط” عبر “يوتيوب”، حيث حقق الفيديو كليب أكثر من 18 مليون مشاهدة.