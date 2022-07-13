مصطفى كامل يتّهم حمو بيكا بالسرقة ويهدّد بمقاضاته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية السابق، عن اقتباس مطرب المهرجانات حمو بيكا لحن أغنيته “وأنا مالي”، مؤكداً أنه لن يتنازل عن حقه وسيلجأ للقانون.

وأكد كامل أنه تواصل مع الشركة المنتجة لأعماله، وأن المشكلة جارٍ حلها، مضيفاً: “حدث اتفاق مبدئي بين شركتي وشركة حمو بيكا، وأنا لا أريد الأذى والإضرار بأي إنسان، ورفضت حذف أغنيته، على أن أضمن حقوقي كـمُلحن، إضافة إلى حقوق الشركة المنتجة”.

وأكد مصطفى كامل أن ما يحدث على الساحة الفنية عبث واستهتار بمجمل أعماله، مشيراً إلى أنه لن يتنازل بعد اليوم عن أي سرقة تتعرض لها ألحانه.

وسبق أن اقتبس حمو بيكا في أغنيته الأخيرة، لحن أغنية “وأنا مالي”، التي أطلقها نقيب المهن الموسيقية السابق، ضمن أغنيات ألبومه “حكايتي أنا”، في العام 2003.

وطرح مصطفى كامل أغنية جديدة منذ نحو أسبوعين، تحمل اسم “وأنا بتفرج” من ألبومه الجديد، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

ومن جهة أخرى، سبق أن طالب مصطفى كامل أجهزة الدولة الرقابية والجنائية بالتدخل لمتابعة وضع نقابة المهن الموسيقية في مصر، على وجه السرعة؛ نظراً لما يحدث فيها من فساد، على حد قوله.

وقال مصطفى كامل في تصريحات صحافية إن سبب مطالبته تلك “أن ما خُفي أعظم، وأكثر فُحشاً مما يتصور الناس… لا مصطفى كامل ولا غيرو يقدروا يعملوا حاجة، إلا بعد تدخل الدولة، واستكشاف وتفكيك شِِلل الفساد المتوغلة داخل جدران هذا الكيان، والله على ما أقول شهيد”.