مكسيم خليل يحتفل بعيد ميلاد زوجته.. وهي تعلّق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرص النجم السوري مكسيم خليل على تهنئة زوجته الفنانة سوسن أرشيد بمناسبة يوم ميلادها من خلال صفحته على “إنستغرام”، معبّراً عن علاقتهما المميزة.

ونشر خليل صورة عفوية تجمعه بزوجته، وأرفقها برسالة جاء فيها: “سوستي الحلوة… انشالله سنينك الجاي بتكون صافية وبيضة متل قلبك… صادقة متل روحك… محبّة متل كلماتك… ويكون الحب والأمل والفرح والنجاح رفقاتك على طول”.

وبعد منشور مكسيم العفوي الذي يظهر علاقته المتينة بزوجته سوسن، ردّت عليه الأخيرة بتعليق بسيط كتبت فيه كلمة “حبيبي” مع قلوب حمراء.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع المنشور وحرص بعض النجوم على تهنئة سوسن بيوم ميلادها، ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعي مكسيم، والذين أشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمع بينهما، متمنين لهما المزيد من الحب والسعادة.

يُذكر آن آخر أعمال مكسيم خليل، مسلسل “المنصة” الذي عُرض على منصة “شاهد” وضمّ مجموعة من النجوم بينهم: عبد المحسن النمر، خالد القيش، سامر إسماعيل، سلوم حداد، سمر سامي، ويارا قاسم وغيرهم.