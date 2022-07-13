شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "عمهم" لـ محمد إمام يتخطى الـ 16مليون جنيه فى عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، إيرادات بلغت 3 ملايين و457 الف جنيه ليلة أمس الثلاثاء رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث طرح الفيلم يوم الخميس 7 يوليو الماضى فى جميع السينمات، لتكون محصلة إيراداته حتى الآن 16 مليون و690 الف جنيه، ليحتل المركز الثالث فى شباك التذاكر، بعد فيلمى كيرة والجن للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك للنجم تامر حسنى.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.

ويعود محمد إمام بفيلم "عمهم" إلى السينما بعد غيابه العام الماضى، حيث قدم آخر أفلامه "لص بغداد" فى عام 2020 وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، وتأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية.