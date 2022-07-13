شكرا لقرائتكم خبر عن نادين نسيب نجيم تكشف كيف خسرت وزنها بعد فترة قاسية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن روتينها اليومي من أجل حصولها علي قوام ممشوق وصحي، حيث نشرت مقطع فيديو لها من الجيم أثناء تأديتها التمارين الرياضية تحت إشراف مدربها الخاص، وعلقت علي الفيديو وحكت تجربة قاسية مرت فيها خلال الفترة الماضية، من الإحباط وزيادة الوزن وعدم انتظام في النوم، لكنها عالجت كل ذلك من خلال مواظبتها على التمارين الرياضية تحت إشراف مدربها.



نادين نسيب نجيم



نادين اثناء التمارين



نادين تحاول استعادة وزنها



نادين تمارس تمارين شاقة

نادين نجيم لفتت الى أنها حاولت اللجوء الى نظام غذائي صارم لاسترجاع رشاقتها السابقة لكنها لم تلمس النتيجة المطلوبة، فكتبت قائلة :"من بعد سنتين شغل وتعب وسفرهملت جسمي وخاصة بعد انفجار ٤ أغسطس وبسبب الكورتيزون والأدوية والسترس كسبت وزن و ميّ ورحت بدوامة الكسل وفقدت حماسي للتمرين وحسيت انه ما رح فيي رجّع جسمي متل ما كان، عملت دايت بس حسيت انه ما عم لاقي النتيجة".

وأضافت قائلة:"لحتى من شهرين قررت ارجع اتمرن والتزم والنتيجة كانت احسن من ما كنت متوقعة وبوقت قصير قدرت اتقدم و شدّ جسمي واتخلص من وجع الظهر والكتاف حتى نومي اتحسن وجسمي صار اقوى وبطلت حس بالتعب والكسل"، وتوجهت نادين برسالة شكر الى مدربها قائلة له :"مرسي ميشال لانه انت شجعتني كتير وخليتني اتحدى حالي".

كما توجهت نادين نجيم برسالة تشجيع وتفاؤل لكل امرأة قائلة :"مش غلط ناخد استراحة أو نفقد الحماس لفترة، بس أهم شىء ما نستسلم ونرجع أقوى من الأول، ما تخلّوا الزعل والاحباط يسيطر عليكم".