شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يوضح إيرادات فيلمه الجديد "بحبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم تامر حسنى، توضيح بعد النقاط عن ايرادات فيلمه الجديد "بحبك"، وكتب تامر، عبر حسابه على فيس بوك، قائلا:" توضيح لمن اختلط عليهم أمر إيرادات فيلم بحبك من اختلاف الأخبار المتداولة.. واجب علينا التوضيح ….فيلم بحبك وأفلام الفنان تامرحسني بشكل عام يتم بيعها وعرضها في جميع بلاد الوطن العربي وأمريكا وكندا كما مذكور أمامكم بالتفصيل وزادت أكثر مع فيلم بحبك ، لهذا السبب يتم تصنيف إيراد الفنان تامرحسني بالإيراد الدولي ".

وتابع: فالإيراد المحلي يكون داخل مصر فقط و الحمدلله في رابع أيام العيد وصل إيراد فيلم بحبك داخل مصر الى ١٩مليون جنيه ونصف و الإيراد الدولي ١٥٤ مليون جنيه بمجموع ١٧٣ مليون و نصف حتى الآن

و ما زال الفيلم في بداياته و يعد هذا الإيراد أعلى إيراد حققه الفنان تامرحسني في مسيرته الفنيه في الأيام الأولى للفيلم لكم منا جزيل الشكر"

عرض فيلم "بحبك" في دور العرض السينمائى، يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى، وتعد التجربة الإخراجية الأولى له، والذى قدم من خلالها أولى أفلامه الرومانسية.

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.