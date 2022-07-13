شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "بحبك" لـ تامر حسنى يحقق 19مليونًا و460 ألف جنيه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "بحبك"، بطولة النجم تامر حسنى إيرادات بلغت 4,155,087 ملايين جنيه ليلة أمس الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، لتصل إيراداته لـ19 مليونا و460 ألف جنيه منذ انطلاقه فى دور العرض السينمائية، حيث طرح الفيلم فى دور العرض يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى، وتعد التجربة الإخراجية الأولى لنجم الجيل، والذى قدم من خلالها أولى أفلامه الرومانسية.

كما حقق الفيلم فى دول الخليج وكندا وامريكا ١٥٤ مليون جنيه ليصل المجموع لـ ١٧٣ مليون ونصف حتى الآن

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس فى موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كل عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

يذكر أن تامر حسنى قدم العام الماضى فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، واسما سليمان محمد الجوهرى بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، والسعودى فايز المالكى وعصام السقا.