شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تحتفى بأغنية أصالة الجديدة: عملت لى إدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفت الفنانة السورية كندة علوش، بالأغنية الجديدة غلبان، والتى أصدرتها مواطنتها أصالة نصرى، وقالت فى تغريدة عبر تويتر:"‏صباحكن بحلاوة صوتا.. ‎غلبان من أحلا الأغاني عاملت لي ادمان بالإضافة لصوت صولا الرائع لحن وكلام وايقاع ولاأجمل".



كندة علوش عبر تويتر

وكانت أصالة قد طرحت أغنيتها الجديدة بعنوان "غلبان"، من كلمات منة القيعى، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وهم صناع أغنية "الغزالة رايقة"، للطفل محمد أسامة، والتى حققت نجاحا كبيرا.

ومن جهة أخرى، احتفلت النجمة أصالة - فى وقت سابق - بمرور عام كامل مع زوجها فائق حسن، حيث نشرت صورة تجمعهما معا عبر انستجرام، وعلقت على الصورة برومانسية، وقالت، "متلّ هاليوم منّ سنه ولدت من جديد.. فايق الحلمّ الرجّال الّلى قدر يمحى كلّ التّعب ويهدينى نفّسى لاستمتع بكلّ لحظه بهالحياة .. الحمد لله على نعمة وجودك ياأبى وحبيبى وسندى وكيان بركن له يطمنّى وأستوطن فيه من غربه دامت قبله سنين .. كلّ سنه وأنا معك سالمة".