شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة يقضي إجازته فى أمستردام ويزور نادي أياكس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان امير كراره صوراً له في "ستوري" حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" من أمستردام وهو يقضي أجازته ولم يعلق كراره على الصور المنشورة



امير كرارة في امستردام



امير كرارة من امستردام



امير كرارة يقضي اجازته

وظهر أمير كراره في زيارة لنادي اياكس أمستردام والتقط صور للاعبى أياكس أثناء التدريبات



امير كرارة داخل نادي اياكس



امير كرارة في نادي اياكس

وفي وقت سابق احتفل الفنان أمير كرارة بعيد ميلاد شقيق زوجته الفنان احمد صلاح حسنى حيث نشر كرارة، عبر خاصية "ستوري"، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بأحمد صلاح حسني، وعلق عليها كاتباً: "كل سنة وأنت طيب ياسوني ياعسل".

قال الفنان أمير كرارة لـ"الخليج 365"، إن برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" فتح آفاقا جديدة للشباب، وله مردود كبير في صناعة الفن في جميع المجالات، لاسيما أن مصر مليئة بالمواهب الشابة الواعدة، وهو ما يعطى إشارة إلى البحث عن تلك المواهب في كل مكان من خلال ورش العمل والمسابقات وغيرها من الفرص الحقيقية لاظهار هؤلاء الموهوبين.

وأضاف كرارة، إن إشادة الرئيس بـ"الدوم" يؤكد نهج الدولة إزاء الاهتمام بالإنسان قبل أي شىء، مثلما يؤكد الرئيس دائماً، مشيرا إلى أنه كان حاضراً في حفل افتتاح النسخة الأولى من البرنامج مع النجوم كريم عبد العزيز ويسرا وغيرهم ، والذى قدم العديد من المواهب في مجالات عدة، سواء في التقديم الإعلامي، أو التمثيل، أو الغناء، وبالفعل وجدنا مواهب كانت تنتظر الفرصة، الأهم من ذلك أن مصر مليئة بالمواهب التي تحرص الدولة دائماً على رعايتها وإثقالها بالعمل والخبرات.