شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات أفلام عيد الأضحى..كيرة والجن يتصدر بـأكثر من 53مليون جنيه..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "كيرة والجن" إيرادات كبيرة حيث سجل 7,012,846 جنيها ليلة أمس الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، حيث انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى، لتصل إيراداته حتى الآن لـ53 مليوناً و276 ألف جنيه فى شباك التذاكر، وتوقع الجمهور زيادة إيراداته، نظرًا لتميزه فى جميع عناصره الفنية.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب. الإنفوجراف التالى يستعرض إيرادات أفلام عيد الأضحى: الإنفوجراف التالى يستعرض إيرادات أفلام عيد الأضحى: