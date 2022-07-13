شكرا لقرائتكم خبر عن غدا افتتاح الدورة الـ 11 لمهرجان الفيلم العربى فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح الدورة الـ11 من مهرجان الفيلم العربي في كوريا الجنوبية غدا الخميس وتستمر حتى 24 من شهر يوليو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن المهرجان الذي تنظمه الجمعية الكورية العربية سيعرض الفيلم المصري"سوّاح " والتونسي" دشرة " والمغربي " تزيكا " والسوري " AI في الحرب "، كما سيعرض الفيلم اللبناني من إخراج نادين لبكي "كفرناحوم" وفيلم " سكر بنات " الذي لعبت المخرجة نادين دور بطلته وفيلم "حرائق" من إخراج الكندي دينيس فيلنوف والمستوحى من مسرحية الحرائق لوجدي معوض.

وأضافت أنه سيجري لقاءً بين المخرج أدولف العسال لفيلم "سواح" والمشاهدين عبر الانترنت في يوم 24 يوليو الجارى، مشيرة إلى الأفلام ستعرض عبر تلفزيون نيفير(Naver TV) ابتداء من 14 يوليو، ودور السينما في بوسان ابتداء من 19 يوليو، ستكون المشاهدة مجانا عبر الانترنت.