شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز يكشف لـ"الخليج 365" حقيقة الجزء الثالث من الفيل الأزرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم كريم عبد العزيز، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه من المقرر تصوير جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق" خلال الفترة المقبلة، حيث يعكف حاليا السيناريست أحمد مراد على كتابته، والمخرج مروان حامد أكد أنه بعد الانتهاء من كتابة العمل سيبدأ في التصوير.

ويعرض حاليا للنجم كريم عبد العزيز فيلم "كيرة والجن" وحقق إيرادات تخطت 47 مليون جنيه، حيث انطلق العمل فى دور العرض السينمائية الخميس 30 يونيو الماضى، وهو مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.

ويجسد النجم كريم عبد العزيز شخصية الطبيب "أحمد عبد الحى"، وهو شخصية حقيقية كان موجودًا أثناء فترة الاحتلال الإنجليزى لمصر، وكانت شهرته وقتها "أحمد كيرة"، وخلال الأحداث يلتقى "أحمد كيرة مع عبدالقادر شحاتة الجن وهو الشخصية التى يجسدها النجم أحمد عز، فيصبحان صديقين مقربين، ويشاركان فى التصدى للاحتلال الإنجليزى ضمن إطار من الإثارة والتشويق.