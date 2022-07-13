فرحة جديدة في عائلة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت بيبا ميدلتون، شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، طفلها الثالث من زوجها جيمس ماثيوز.

ووفقاً لمجلة “People” الأميركية، وضعت بيبا، الشقيقة الصغرى لدوقة كامبريدج، طفلتها منذ حوالي أسبوعين، وإلى الآن لم يعلن عن اسم ابنتهما المولودة حديثًا.

وبحضور الابنة الثالثة لبيبا ميدلتون يكون ترتيبها الحفيدة السادسة لكل من كارول ومايكل ميدلتون، فلدى بيبا ولد وبنت، بالإضافة لأطفال كيت ميدلتون الثلاتة، وهم: الأمير جورج، والأميرة شارلوت، والأمير لويس.

وقد وضعت بيبا، البالغة من العمر 38 عاماً، من زوجها جيمس 46 عاماً، طفلهما الأول آرثر في أكتوبر 2018، ثم أنجبت طفلة اسمها “غريس” في مارس 2021، وقد اتبعت خطى أختها الملكية بأن ولدت في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري، وهو نفس المكان الذي استقبلت فيه كيت والأمير وليام أطفالهما الثلاثة.

يشار إلى أن آخر ظهور لبيبا ميدلتون كان في شهر يونيو الماضي، أثناء حضورها اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، وارتدت فستاناً أخضر بكمين طويلين، وفضفاضاً مناسباً للحمل.

يشار إلى أن بيبا ميدلتون تزوجت في حفل زفاف أشبه بحفلات الملوك والأمراء، وارتدت حينها فستان زفاف ناعماً، بتصميم محتشم جداً، ومزيناً بقماش الدانتيل مع طرحة ناعمة خالية من التطريزات وزينت تسريحتها بتاج ناعم.

وكلّف فستان زفاف العروس أكثر من 40 ألف يورو، وكان من تصميم جيلز ديكون Giles Deacon. أما الحذاء، فبلغ سعره أكثر من 2000 يورو، وكان من تصميم مانولو بلانيك Manolo Blahnik.

وكان خاتم زفاف بيبا ميدلتون، وحسب الأرقام التي كشفت حينها، بلغ سعره حوالي 200 ألف يورو.