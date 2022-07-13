ابنة أنجلينا جولي تسرق الأنظار.. والجمهور: “نسخة منها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهرت الممثلة العالمية أنجلينا جولي رفقة ابنتها (شيلوه)، في حفل فرقة الروك الإيطالية Måneskin، الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

ونشر حساب Differ Tv، عبر صفحته على “إنستغرام”، مقطعاً مصوراً من الحفل أظهر الأم والابنة، وهما تتفاعلان بشدة مع غناء الفرقة، وتقومان بالرقص على أنغام الموسيقى.

ووفقاً لموقع Page Six الأميركي، فإن أنجلينا وابنتها نسقتا مظهرهما، عندما ارتدت الفائزة بجائزة الأوسكار قميصاً أسود مزيّناً بالدانتيل مع سترة سوداء من المخمل، فيما اكتفت “شيلوه” بقميص أسود غير رسمي.

وانهالت التعليقات على المقطع المصور، متغزلةً بجمال أنجلينا البالغة من العمر (47 عاماً)، معتبرين أن العمر ليس سوى مجرد رقم، وأن جمالها لا يتأثر بتقدم عمرها.

ورغم أن الصحافة العالمية تحدثت سابقاً عن تشابه أنجلينا وشيلوه، فإن الحضور وعدداً من المتابعين فوجئوا بكون الابنة نسخة متطابقة من والدتها، وأنهم لم يتوقعوا أن يكون الشبه كبيراً لهذا الحد.

يذكر أن أنجلينا تتشارك مع زوجها السابق الممثل العالمي براد بيت خمسة أطفال آخرين عدا شيلوه، هم: مادوكس (20 عاماً)، باكس (18 عاماً)، زاهارا (17 عاماً)، والتوأم نوكس وفيفيان (13 عاماً).

من جانب آخر، بدأت أنجلينا خلال هذه الفترة تصوير فيلم “Without Blood”، الذي تقوم بإخراجه بعد فترة من إعلانها الابتعاد عن التمثيل.

ولا تخوض أنجلينا تجربة الإخراج فقط في الفيلم فهو من تأليفها وإنتاجها كذلك، ويتم تصويره كاملاً في إيطاليا متنقلاً بين مدن: بوليا وبازيليكاتا والعاصمة روما، علماً بأن قصته مقتبسة من إحدى روايات المؤلف الإيطالي أليساندرو باريكو الأكثر مبيعاً حول العالم.

اللافت في الفيلم أن أنجلينا اختارت لبطولته ممثلين مكسيكيين، من أصولٍ لبنانية وهما: سلمى حايك وديميان بشير، اللذان يتشاركان البطولة.

وبالفعل، شوهدت أنجلينا بأحد أحياء روما الأسبوع الماضي، في موقع تصوير فيلمها الجديد “Without Blood”. وبدت الممثلة الأميركية تعطي توجيهاتها إلى طاقم العمل، كما التُقطت بعض الصور لسلمى حايك وهي تصوّر أحد مشاهدها في الفيلم.