كاميرون دياز وقعت ضحية تهريب المخدرات قبل احتراف التمثيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت صحيفة “الغارديان” أن الممثلة العالمية كاميرون دياز قامت بأمر صادم في شبابها من دون علمها، قبل أن تنال شهرة واسعة وينتشر اسمها عالمياً.

وفي التفاصيل، زعمت الممثلة في أحدث مقابلة لها أنه تم استخدامها في الماضي من دون علمها لتعمل في تهريب المخدرات، وذلك قبل أن يذيع صيتها عقب مشاركتها البطولة إلى جانب جيم كاري في فيلم هوليوود الكوميدي The Mask (ذا ماسك) عام 1994.

وأوضحت الصحيفة أن الممثلة الشهيرة عملت كعارضة أزياء في الولايات المتحدة قبل لجوئها إلى التمثيل، لكنها حاولت مراراً التقدم في حياتها المهنية في عرض الأزياء بعد انتقالها إلى فرنسا.

وقالت دياز إنها عملت كعارضة أزياء في باريس لمرة واحدة فقط، وانتهى بها الأمر بمصادرة حقيبتها من قبل أمن المطار المغربي.

وشرحت أن دار عرض الأزياء منحتها حقيبة مغلقة وطلبت منها السفر إلى المغرب لعرض أزياء هناك، وهذا قبل أن تقوم بتجربة أداء لفيلم “ذا ماسك”.

وعندما وصلت إلى المطار في المغرب، طُلب منها فتحها، وعندها فكرت: “يا للعنة! ما في هذه الحقيبة؟ أنا فتاة شقراء وبعيون زرقاء في المغرب وأرتدي الجينز الممزق. هذا غير آمن حقاً”.

وأردفت أنها أوضحت للمسؤولين أن هذه ليست حقيبتها ولا تمتلك أي فكرة عنها، ومر الأمر بسلام لأن الإجراءات لم تكن صارمة في المطارات مثل اليوم.

وتحدثت دياز عن سوء حظها، موضحةً أنها مكثت في باريس لمدة عام ولم تستطع الحصول على أي وظيفة، وحتى الوظيفة الواحدة التي نالتها تم استخدامها فيها لتهريب المخدرات.

يشار إلى أن دياز تراجعت عن قرارها باعتزال التمثيل منذ أعوام، وتعمل للعودة بفيلم كوميدي مع الممثل جيمي فوكس بالتعاون مع شركة “نتفليكس”.