“هالدنيي بدّا خبرة”.. وائل كفوري يتصدّر بتتر “أوعى تخاف” في ساعات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح النجم اللبناني ​وائل كفوري​ أغنية “أوعى تخاف”، وهي شارة مسلسل “من.. إلى” من كلمات علي مولوي، وألحان صلاح كردي،و توزيع عمر صباغ.

وفور صدورها تصدّرت أغنية “أولى تخاف” قائمة الفيديوهات الأكثر تداولًا على موقع “يوتيوب” في لبنان والسعودية والإمارات والمغربي وغيرها من البلدان العربية.

كما اقتحم هاشتاغ اسم الأغنية “#أوعى_تخاف” الترند في المركز الأوّل على موقع “تويتر”، حيث تناقل المتابعون مقاطع من أغنية مسلسل “من.. إلى” بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

وتقول كلمات أغنية “أوعى تخاف”: “هالدنيي بدّا خبرة ما أخدتا بالمدارس اللي معوّد عالزواريب ما بيقدر يمشي جالس”.

مسلسل “من.. إلى” سيبدأ عرضه يوم 17 يوليو الجاري على منصة “شاهد”، ويتناول قصة رجل يتعرض لخسارة كبيرة، قبل أن يحدث أمر يقلب حياته رأساً على عقب. ويجسد قصي دور أستاذ رياضيات في رحلة ثأر وانتقام بعد جريمة قتل داخل منزله واختفاء زوجته.

والعمل من بطولة نخبة كبيرة منن الفنانين منهم قصي خولي، فاليري أبو شقرة، إيهاب شعبان، فادي أبي سمرة، علي منيمنة، وسام صليبا وغيرهم، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج مجدي السميري.