دينا الشربيني.. هل ارتبطت برجل متزوج؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لأول مرة، تتطرق دينا الشربيني للحديث عن جوانب مختلفة من حياتها بعيداً عن الفن والأضواء، إذ تحدثت عن طفولتها ورأيها في أدائها التمثيلي، بالإضافة لردها على موضوع شائك حول حياتها العاطفية، وذلك في برنامج “ABSTAlk” مع أنس بوخش.

وتحدثت دينا الشربيني عن الكذب والخيانة، كما دافعت عن نفسها لأول مرة بشأن الاتهامات والانتقادات التي وجهت له بارتباطها برجل متزوج، في تلميح غير مباشر لعلاقتها بالفنان عمرو دياب.

وردت دينا على اتهامها بخطف رجل متزوج من عائلته، وقالت باكية: “مش على راسي بطحة، أو أنه لازم أطلع أدافع عن نفسي، مع إني عارفة أن ممكن يبقى ناس كتير كرهوني بسبب الموضوع ده”.

وتحدثت دينا الشربيني، أيضاً، عن طفولتها للمرة الأولى، موضحة أنها كانت طفلة كثيرة الطلبات، قائلة: “أنا كنت طفلة شقية وعنيدة وزنانة، وبقول يا رب لو خلفت عيالي ميكونش زنانين زيي”.

وحول رأيها في أدوارها وأدائها التمثيلي، أوضحت دينا الشربيني أنها لا تعلم حتى الآن حجم موهبتها في التمثيل، قائلة: “أنا معرفش إذا كنت بعرف أمثل ولا لأ، ولحد دلوقتي ممكن يكون تمثيلي زفت”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية دينا الشربيني كان خلال موسم دراما رمضان 2022، حيث شاركت في بطولة مسلسل “المشوار” مع الفنان محمد رمضان.