نجوى كرم تضجّ حيوية.. “حلوة الدنيي لأوّل مرة في قبرص”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تلتقي النجمة اللبنانية نجوى كرم بجمهورها اللبناني والعربي في قبرص ضمن سلسلة حفلات “يلا قبرص” لأبرز النجوم اللبنانيين والعرب.

وتُحيِّ نجوى كرم حفلاً غنائياً ضمن حفلات “يلا قبرص” يوم 15 تموز/ يوليو، وتُقدم باقة منوعة من أغنيات أرشيفها، كما تقدّم لأوّل على مرّة على المسرح أغنيتها الجديدة “حلوة الدّنيي” التي طرحتها مؤخرًا.

وأقامت نجوى في الساعات الماضية بروفات موسيقية استعداداً للحفل المُنتظر. ونشرت عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” مقطع مصوّر من كواليس البروفات، إذ ظهرت تضجّ حيوية بقطات عفوية مع أعضاء الفرقة خلال التدريبات على أغنية “حلوة الدّنيي” التي ستقدّمها في الحفل.

وكانت نجوى كرم قد شوّقت الجمهور لحفلها في قبرص، إذ نشرت بوستر الحفل وعلّقت قائلةً: “ليلة لا تُنسى بانتظاركم في قبرص أقابلكم هناك!”.

أغنية “حلوة الدّنيي” من كلمات وألحان جهاد حدتشيتي، وتوزيع روبير الأسعد، وميكس وماستر فادي جيجي. أمّا الكليب فجاء بسيطًا بأسلوب اليوتيوب Shorts أو الـ Music Shots، حيث ظهرت نجوى كرم بلقطات أكثر من رائعة، وكان التركيز على أجواء الأغنية الفرحة، لتكون بذلك نجوى أوّل فنانة عربية تعتمد هذه التقنية لطرح أغنيتها

وتتصدّر الأغنية منذ صدورها قائمة الأغنيات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي وتحديدًا موقع “يوتيوب” إذ حصد العمل أكثر من 2 مليوني مشاهدة في أسبوعين.