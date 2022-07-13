شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني يحيي حفلاً غنائياً في الساحل الشمالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى حفلا غنائياً، اليوم الأربعاء في الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، ويقدم من خلاله العديد من المفاجآت تتضمن ألبومه الجديد، بجانب غنائه العديد من الأغاني التي تنال إعجاب جمهوره.

ويعد الحفل الأول بعد عرض فيلمه "بحبك" في دور العرض السينمائى، التي تخطت ايراداته 17 مليون جنيه حتى الآن، حيث طرح الفيلم في دور العرض يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى، وتعد التجربة الإخراجية الأولى له، والذى قدم من خلالها أولى أفلامه الرومانسية.

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.