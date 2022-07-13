شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يحيى حفلا غنائيا فى الساحل الشمالى 23 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب مصطفى حجاج حفلا غنائيا فى إحدى قرى الساحل الشمالى يوم 23 شهر يوليو، ومن المقرر أن يقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة.

وطرح مؤخرا المطرب مصطفى حجاج أغنية بعنوان "حب مين"، على يوتيوب والإذاعات ومنصات الأغانى في مصر والدول العربية، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع موسيقى وسام عبد المنعم، وهندسة صوتية وإنتاج هاني محروس .

ويواصل مصطفى حجاج حاليا العمل بشكل يومي برفقة مهندس الصوت والمنتج هاني محروس، من أجل تسجيل عدد من الأغنيات واختيار الأخرى لطرحهم بشكل متتالي خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما طرح أخر أغانيه بعنوان "شكشكة"، ضمن أغنيات ألبومه الأخير "ياباى"، وهى من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع جيزو وميكس وماستر هانى محروس.

وأعرب مصطفى حجاج مؤخرا عن سعادته بنجاح أغانيه الأخيرة التى طرحها، وقال لـ"الخليج 365": "الفضل كله يرجع لأمى فهى سر سعادتى في الدنيا، وهى دايما مصدر الطاقة والحب والإرادة ليا، وكل الفضل اللى وصلت له ده كان بفضل دعاها لى".

وأضاف: "الحمد لله قدرت إن أفرحها وأشرفها وأحصل على أفضل مطرب في 2022 بجوائز الميما، كما وجه حجاج الشكر للمنتج هانى محروس الذى يعتبره شقيقة وصديقة ووش السعد عليه".