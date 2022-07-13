شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار تفصل The Black Phone عن تحقيق أول 100 مليون دولار عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب فيلم الرعب الأمريكى The Black Phone من تحقيق أول 100 مليون دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه فى 24 يونيو الماضى، حيث وصلت إيرادات العمل إلى 99 مليونًا و129 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 62 مليونا و312 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و36 مليونًا و817 ألف دولار بدور العرض العالمية.

فيلم The Black Phone من إنتاج شركة Universal Pictures ووصلت مدته إلى ساعة و42 دقيقة، وسيدور فى إطار رعب وإثارة.

فيلم The Black Phone يدور حول فتى صغير يدعى فيني شو، فتى خجول لكنه ذكى يبلغ من العمر 13 عامًا، تم اختطافه من قبل قاتل سادي وحُبس في قبوعازل للصوت حيث لا فائدة من الصراخ، ولكن عندما يبدأ رنين هاتف مفصول على الحائط ، يكتشف فيني أنه يستطيع سماع أصوات ضحايا القاتل السابقين.، والذين عازمين على التأكد من أن ما حدث لهم لن يحدث لفيني.

يقوم ببطولة فيلم الرعب The Black Phone كل من إيثان هوك، وجيريمي ديفيز، وجيمس رانسون، ومادلين ماكجرو، وكيلان رود، وجيه. جافين وايلد، وإي روجر ميتشل، وجينا جون، وماسون تيمز، وهيلي نيكول رالستون.