شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات Minions: The Rise of Gru تتخطى الـ 140 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع فيلم الأنيميشن Minions: The Rise of Gru تحقيق أكثر من 140 مليون دولار في خلال 24 ساعة، حيث وصلت إيراداته إلى 399 مليون و 884 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى، وكان قد حقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 258 مليون دولار و 300 الف دولار، منذ طرحه بدور العرض المختلفة منذ يوم 1 يوليو الجارى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 164 مليونًا و528 ألف دولار بـ دور العرض الأمريكية، و93 مليونا و772 ألف دولار بـ شباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداث Minions: The Rise of Gru في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة.

فليم الأنيميشن الجديد من إخراج المخرج العالمى كايل بيلادا مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.

ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم منهم الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو، كما يشاركه الأداء الصوتي بيير كوفين مخرج سلسلة Despicable Me، ويشهد الفيلم مشاركة نجم الأكشن الشهير جون كلود فان دام، والممثلة تراجي بي هينسون وميشيل يوه ولوسي لوليس التي اشتهرت بدور زينا الأميرة المحاربة وجولي آندروز.