الظهور الأول لزوجة عمرو سعد الجميلة وأبناءه.. والجمهور: ولادك شبهك أوي! – شاهد

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 05:47 صباحاً - احتفل عدد من النجوم بعيد الأضحى المبارك، في أجواء مختلفة، فمنهم من هنأ الجمهور بكلمات معايدة دافئة، ومنهم من قرر الاحتفال مع عائلته بالعيد، في جو أسري، وكشفت هذه الاحتفالات الأسرية لقطات نادرة لبعض عائلات النجوم.

ومن بين هؤلاء الفنان عمرو سعد، الذي شارك جمهوره بصورة جديدة مع زوجته السيدة شيماء فوزي، من خارج الوسط الفني، وأيضًا مع أولاده ويعتبر الظهور الأول لأولاده الثلاثة مجتمعين معه بعد كبر سنهم وحرص على مشاركتها لمعايدة جمهوره.

وقام عمرو بنشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع الصور الشهير «إنستجرام» وعلق للجمهور: «عيد سعيد عليكم» وحرص الجمهور على تهنئته بالعيد.

وظهر عمرو سعد في الصورة متوسطًا أبنائه الثلاثة وزوجته، حيث كانت العائلة مجتمعة في عيد ميلاد أحد أفراد الأسرة، إذ ظهرت كلمة “عيد ميلاد سعيد” في الخلفية، ولكنها صورة تنشر للمرة الأولى على حساب عمرو سعد الرسمي.

زوجة عمرو سعد

وتزوج عمرو سعد من السيدة شيماء فوزي وهي سيدة أعمال ودكتورة في إدارة الأعمال والموارد البشرية في عام 2008، وأنجب منها 3 أبناء هم: (رابي، وعلي، وحبيبة)، وحرص طوال فترة زواجه قبل الأنفصال على أن يبقي عائلته بعيدًا عن الأضواء. إلا أنه حاليًا يشارك بين الحين والآخر صور له مع أبنائه عبر حساباته الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

وكان عمرو سعد قد انفصل عن زوجته شيماء فوزي في أكتوبر عام 2020، في سرية تامة لم يكشف عنها إلا زوجته نفسها، عبر صفحتها علي موقع إنستجرام، حيث نشرت صورة لها وعلّقت قائلة: “أعلن الان حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد”، ليتفاجأ الجمهور بعودتهما بعد 4 أشهر، وهذا ما كشفه «رابي» نجلهما الأكبر، حيث قال أن والده ووالدته عادا مرة أخرى، منوها بأن ما حدث هو خلاف وانتهى منذ فترة.

عمرو سعد يشوّق جمهوره لأكبر مفاجأة سينمائية

من ناحية أخرى، عبّر الفنان عمرو سعد عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها من جمهوره على مسلسله الرمضاني “توبة”، ونشر من خلال حسابه الخاص في “إنستجرام” صورة للشخصية التي جسّدها ضمن أحداث المسلسل الذي عُرض خلال موسم رمضان 2022 الماضي.

ووجّه عمرو رسالة شكر الى جمهوره قائلاً: “شكراً كثيراً وربنا يخليني لكم ولا يحرمكم مني… انتظروا أكبر وأفخم مفاجأة سينمائية هذا العام، عيدكم سعيد”.

يُذكر أن عمرو سعد، ومسلسله “توبة” تصدّرا تريند «تويتر»، وذلك بسبب مشهد قتل سيد الأجنبي ضمن أحداث الحلقة الثامنة عشرة منه.

وتفاعل الجمهور مع المسلسل، وتحديداً الإفيهات والجمل التي يتناولها الفنان عمرو سعد خلال حواره في المسلسل، حيث استُخدمت على اللافتات الخاصة بالمحال وعلى العربات.

ومن الجمل التي تداولها الجمهور والنشطاء على مواقع التواصل: “قاطعنا مع الشمال نهائي وفضينا مجاله”، و”ربنا يخليني ليا”….

“مسلسل توبة” من بطولة: ماجد المصري، يوسف إسماعيل، أسماء أبو اليزيد، صبا مبارك، حجاج عبد العظيم، محمد دياب، حسن أبو الروس، محمد لطفي، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، وهو تأليف ورشة كتابة “ملوك”، وإخراج أحمد صالح.

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