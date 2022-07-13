رشوان توفيق يحتفل بخطوبة حفيدته نور.. لن تصدّقوا جمالها ورقتها بعد أن كبرت! – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 05:47 صباحاً - تداول واسع لاقته صور خطوبة حفيدة رشوان توفيق، التي جاءت قبل ساعات، إذ ظهر الفنان القدير وهو يتوسط العروسين، جالسًا على كرسيه وبجانبه عكازه، وظهرت ملامح السعادة الكبيرة على وجهه، وهو ما لاقى تفاعلا كبيرًا من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرصت “نور” وجدها رشوان توفيق على التقاط الصور التذكارية مع العريس والعائلة، والحفل اقتصر على أجواء عائلية فقط.

رشوان توفيق يحتفل بخطوبة حفيدته “نور” من إبنته الإعلامية هبة رشوان

تفاصيل إطلالة حفيدة رشوان توفيق

وظهرت «نور» حفيدة الفنان رشوان توفيق، مرتدية سترة باللون الأبيض، وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابي على كتفيها، والتقطت صورة مع جدها الفنان الكبير برفقة خطيبها، والتي لاقت انتشارا واسعا على مدار الساعات القليلة الماضية.

تطورات الحالة الصحية لرشوان توفيق

الإعلامية هبة رشوان، كانت قد كشفت عن إصابة والدها الفنان الكبير، ونشرت صورته على “فيسبوك” بعد وضع الجبس، وكتبت: “بعد ما جبسها أخد الصورة للذكرى مع ابن عمي دكتور محمد شهاب الدين جراح التجميل، والدكتور وليد عبد الرحمن دكتور العظام اللي جبس له قدمه.. المهم النجم نجم برضه لازم الصورة حتى ولو في الجبس 30 يوم، ربنا يشفيك حبيبي وتقوم بالسلامة”.

وقال رشوان توفيق عن حالته الصحية: الحمد لله حاليًا بصحة جيدة ولكن مازالت قدمي فى الجبس ومن المقرر أن انتهى منه بعد 20 يومًا.

وأضاف رشوان توفيق: سعيد بصحبة الجمهور لي الذى لا يتوقف عن السؤال واحب أن اطمئنهم اننى بحالة صحية ونفـسية جيدة وقريبًا أعود إلى أعمالي الفنية وأمارس عملي بصورة طبيعية.

رشوان توفيق يحصل على جائزة الدولة التقديرية

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق قد حصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون وهو ما شعر معه الفنان الكبير بسعادة بالغة وعبر عن امتنانه بتقدير الدولة له وحب الناس الذى غمره بشكل كبير.

وأكد الفنان الكبير رشوان توفيق، أنه سعيد للغاية لتتويجه بجائزة الدولة التقديرية للفنون، ووجه الشكر لجامعة القاهرة، بعد ترشيحه للجائزة من خلال الجامعة، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة.

وقال الفنان رشوان توفيق: “أنا مش عارف أشكر الدولة إزاى على هذه الجائزة، وأنا كنت عارف إنى مرشح لكن مكنتش أعرف أن أنا اللى هفوز”.

وعن كونه ينوى العودة للتمثيل بعد غيابه لفترة كبيرة، قال الفنان رشوان توفيق: “الفنان ممكن يمثل طالما عنده القدرة البدنية والذاكرة بتاعته كويسة، لكن المشكلة أن الفنانين كبار السن مش بيعملولهم أدوار مؤثرة”.

وأضاف الفنان رشوان توفيق قائلًا: “أنا مش بقبل بأى دور ملوش قيمة لكن لو اتعرض عليا دور مؤثر ويسيب بصمة، ليه لأ”.

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