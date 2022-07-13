شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "حدث بالفعل" يصورون مشاهد العمل بأحد فنادق التجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل، اليوم الأربعاء، أبطال مسلسل "حدث بالفعل" تصوير عدد من مشاهد العمل فى أحد فنادق التجمع الخامس، منهم الفنان ماجد المصرى وبسمة ورنا رئيس، حيث بدأ صناع العمل تصوير القصة الأولى منه قبل العيد، والذى يتضمن قصص حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية مختلفة.

يجسد شخصيات قصص المسلسل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمى العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم، ويلقى العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث فى قالب تشويقى إنسانى.

وفى سياق متصل بدأ مؤخرا تصوير القصة الأولى بالعيد من الأماكن منها فيلا بمنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالى، وتضم هذه القصة مجموعة كبيرة من النجوم منهم ماجد المصرى وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.

يشار إلى أن مسلسل "حدث بالفعل" تأليف د. فادى النجار ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر، وإخراج هشام الرشيدى فى أول تجربة تليفزيونية له بعد النجاح الذى حققه من خلال فيلم "ماكو".