حفيدات بدرية طلبة يخطفن الأنظار بجمالهن في ظهور نادر.. والجمهور مندهش من الشبه! – (صور)

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 03:54 صباحاً - تصدرت الفنانة الكوميدية بدرية طلبة قائمة الأكثر بحثًا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشر أول جلسة تصوير لها تظهرها كعروس بفستان الزفاف، بملامح أصغر من عمرها الحقيقي بربع قرن على الأقل، وحرص مصمم الفستان على توضيح أن بدرية طلبة «جدة ولديها أحفاد».

مما دفع الكثير من الجمهور للبحث خلف الفنانة المصرية لمعرفة المزيد عن أبنائها وأحفادها البعيدين عن الأضواء.

وتداولت عدد من الصفحات مجموعة من الصور لحفيدتي الفنانة بدرية طلبة “تالين”و”رؤى” من إبنتها الكبرى “هايدي” التي كانت قد نشرتها عبر حسابها الخاص على موقع «إنستجرام».

وحصلت صور حفيدات الفنانة المصرية على إعجاب الآلاف من محبيها بجميع منصات التواصل الاجتماعي، كما تداولها الكثير من روّاد التواصل الاجتماعي عبر صفحاتهم الشخصية معلقين عليها بأجمل العبارات.

يُذكر أن بدرية طلبة لديها ابنتان هما هايدي وسلمى، وعلاقتها قوية بابنتها هايدي التي تظهر ابنتيها رفقة جدتهما باستمرار عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

بدرية طلبة تنشر الصورة الأولى لإبنتها المحجبة

من ناحية أخرى، نشرت ​بدرية طلبة​، لأول مرة صورة لإبنتها ​”هايدي سالم”​ عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي.

وعلّقت بدرية طلبة على الصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على “إنستجرام” قائلة: «بنت قلبي وروحي بنت عمري ماما أجمل حفيدتين تالين ورؤى».

وعبّر المتابعين عبر صفحة بدرية طلبة الشخصية عن إعجابهم بابنتها التي كشفت عن صورتها في حسابها، وبدت تُشببها إلى حد كبير.

وردّت هايدي سالم إبنة الفنانة بدرية طلبة بتعليق على الصورة موجهة رسالة إمتنان لوالدتها، قائلة: «أنتي اللي بنتي وأختي وأمي وصحبتي وكل حاجة ليا في الدنيا، ربنا يحفظك ويفرح قلبك زي ما دايما بتفرحينا».

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة: “ربنا يحفظها ويسعدها ويبارك في بناتها، ماشاء الله، ربنا يحفظها ويبارك فيها يارب يا قلبي، بدرية وهي صغيرة، ما شاء الله شبهك كأنها إنتي، الشبه مش طبيعي، ربنا يحفظها ويحميها ويباركلك فيها هي وبناتها”.

بدرية طلبة تصالح ياسمين عبدالعزيز على أحمد العوضي

هذا وقد كشفت الفنانة بدرية طلبة أنها هي من صــالحت ياسمين عبدالعزيز على زوجها الفنان أحمد العوضي في خلافهما الأخير.

بدرية طلبة، رفضت كشف المزيد من التفاصيل خلال لقائها ببرنامج “كلام الناس”، مع الإعلامية ياسمين عز، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، واكتفت بقول: ”ياسمين والعوضي حصــلت بينهم مشــكلة زي أي زوجين حصلت بينهم مشــادة وزعلوا من بعض شوية وتدخلت وصالحتهم والموضوع خلص”.

يُشار إلى أن الفنانة بدرية طلبة شاركت مع النجمة ياسمين عبدالعزيز في مجموعة من الأعمال الفنّية، ومن أبرزها دورها في فيلم “الدادة دودي” الذي عرضي في العام 2010، كما كما شاركت معها في فيلم “زكي شان”، كذلك كان لها دور متألق معها في فيلم “أبو شنب”، كما شاركت ياسمين عبدالعزيز في مسلسل اللي مالوش كبير والذي عرض في السباق الرمضاني 2021

يُذكر أن بدرية طلبة قد قدمت مؤخرًا آخر أعمالها السينمائية وهو فيلم «تماسيح النيل» والذي تم عرضه في 2021 بالسينمات.

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