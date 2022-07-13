ديانا كرزون تطلق على نفسها لقب “نجمة الاردن الاولى”!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:47 صباحاً - خرجت الفنانة الأردنية الشابة ديانا كرزون، مؤخرًا لتمنح نفسها لقبًا جديدا لها حيث وصفت نفسها بـ”نجمة الأردن الأولى” وذلك خلال ظهورها في مقابلة مع الإعلاميتين الأردنيتين لورينا قبطي ورزان سلامة،

فبإجابات مختصرة وواضحة، تتطلب كلمة واحدة (نعم)، أو (لا)، أجابت، ديانا كرزون، على أحد الأسئلة التي وجهت إليها بأنها نجمة الأردن الأولى بـ”نعم”.

ورغم أن طبيعة الفقرة تتطلب عدم الشرح، فإن ديانا أصرت على التعليق على هذا السؤال تحديداً، مؤكدة أن الجميع يعرف ويقر بأن عمر العبداللات هو نجم الأردن الأول، وأن ديانا كرزون هي نجمة الأردن الأولى، وهذا هو حكم الجمهور ورأيهم.

وأكملت ديانا إجاباتها، بأنها لا تمانع في دخول ابنتها سلمى المجال الفني، كما أنها لن تعتزل الفن في حال طلب زوجها ذلك، كما أجابت بـ(نعم) على سؤال إن شقيقتيها زين وهيا لم تكونا لتنالا شهرتيهما لولا ديانا، مؤكدة كذلك أن المرأة ليست ضعيفة من غير الرجل، ونافيةً أن يكون رصيدها في البنك أكثر مما تتمنى، كما بينت أنها لم تتضرر من الفن.