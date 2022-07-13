الظهور الأول لإبن رامز جلال بعد أن كبر وأصبح نُسخة من والده.. لون شعره وملامحه تخطف الانظار!

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:47 صباحاً - يعتبر الفنان رامز جلال هو واحدًا من أهم فناني جيله وأكثرهن موهبة، كما أنه نجح منذ سنوات طويلة في تقديم برامج المقالب في شهر رمضان الكريم، وكل عم يبهر متابعيه ومحبيه وكل جمهوره بشكل وأداء مختلف عن العام الذي قبله، حيث يطرح أفكاراً جريئة ومختلفة، وبالرغم من الشهرة الكبيرة التي يتمتع بها رامز جلال.

ويرغب الفنان رامز جلال في إبعاد أسرته عن الإعلام والأضواء والشهرة، حيث لم يستضيف أحد زوجته أو ابنه “ياسر” ولم يظهروا من قبل.

وفي أول ظهور لنجل الفنان رامز جلال، وهو ياسر على اسم عمه الفنان الكبير ياسر جلال، وظهر مدي الشبه الكبير مع والده رامز جلال، ونفس استايل الملابس التي يرتديها في برامجه

كما لوحظ أن الطفل الصغير الذي لا يتعدى عمره ال 10 سنوات صبغ شعره باللون الأحضر، وبدأت الجماهير تعلق على مدى التشابه الكبير بين الطفل والفنان رامز وجاءت التعليقات على النحو التالي:

مش معقول الشبه الكبير بينكوا ده، حتى صبغة الشعر قلدته فيها، ربنا يحفظه ويبارك فيه، مشروع نجم كبير قادم بقوة، شبهك أوي يا رامز ماشاء الله، كنت مخبيه عنا فين، نسخة منك

الطفل ياسر، فاجأ المتابعين بوسامته وشكله الودود، الذي لقي استحسان المعجبي، مع العلم أنه ليس مؤكدًا أن هذا الطفل هو إبن رامز جلال الحقيقي، حيث أن الفنان المصري يفضل إبعاد أسرته عن الأضواء لذلك لا أحد يعرف معلومات مؤكدة عن زوجتة أو ياسر ابن رامز جلال.

فيلم “أخي فوق الشجرة”.. جديد رامز جلال

وعلى الصعيد الفني، أعلن الفنان المصري رامز جلال عن تحضيره لفيلم جديد بعنوان ”أخي فوق الشجرة“، ليمثل عودته إلى السينما بعد برنامجه ”رامز موفي ستار“ الذي قدمه في رمضان 2022 الماضي.

ونشر رامز جلال البوستر الرسمي للفيلم عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقًا: ”بسم الله توكلنا على الله واللهم صلّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر“.

وأضاف: ”فيلم أخي فوق الشجرة .. قريبًا.. وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعاً اللهم آمين يا رب“.

ويشارك في بطولة الفيلم بجوار رامز جلال: الفنانة تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ويزو، وهو من إنتاج وليد صبري وإخراج محمود كريم.

ونافس رامز جلال العام الماضي بموسم أفلام عيد الفطر بفيلمه الأخير”أحمد نوتردام”، وشاركته البطولة النجمة غادة عادل.

وتدور قصته حول جريمة غامضة يسعى رامز جلال لحلها، ويجسد رامز شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية “أحدب نوتردام” بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوغو.

كانت مواقع التواصل قد شهدت تسريبًا لأفيش دعائي للفيلم منذ أيام، ولم يؤكد صناع العمل صحة الأفيش من عدمه حتى الآن، وظهر رامز جلال متنكرًا على الأفيش غير الرسمي للفيلم.

وكان رامز جلال قد شارك في موسم رمضان الماضي ببرنامج المقالب الشهير رامز موفي ستار والذي استعان فيه بالنجم العالمي فاندام للإيقاع بحاياه من نجوم الفن في مصر والعالم العربي.

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