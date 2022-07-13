شهاب يلاحق مرورة راتب بباقة ورد في اسطنبول لتقبل اعتذاره.. فكيف كانت ردة فعلها؟

كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:47 صباحاً - فاجأ مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، الإيراني الأصل، شهاب مرتضى غفوري، الشهير بـ ”ملح إنستغرام“، الفنانة والفاشنيستا السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب بملاحقتها في أحد شوارع إسطنبول حاملا باقة ورد لتقبل اعتذاره.

ووثق ”شهاب“ لحظة تعقبه لمروة راتب في الشارع، حيث أشار إلى أنه علم بموقعها من خلال الفيديوهات التي بثتها عبر حسابها في ”سناب شات“.

وظهر ”ملح إنستغرام“ حاملاً باقة من الورد أثناء توجهه إلى مروة عقب مناداتها في الشارع، وبدت متفاجئة به، حيث طلبت إيقاف التصوير في الحال رغم رجائه لها بمنحه فرصة والاستماع إليه.

ورفضت ”مروة“ محاولات شهاب للحديث معها والاعتذار منها، وألقت باقة الورد التي قدمها لها على الأرض، رغم تأكيده أنه سينشر التصوير كاملا.

واتهمته الفاشنيستا بأنه ”يعمد من خلالها للشهرة“، مشيرة إلى أنه ”لو كان صادقا لقبلت اعتذاره، إلا أنه سبق وأن أخطأ بحقها عدة مرات واعتذر وقبلت اعتذاره“.

وفشلت محاولات ”ملح إنستغرام“ هذه المرة أيضا في الاعتذار من ”مروة“، عقب الأزمة التي اشتعلت بينهما منذ شهر؛ إثر تقليده لها بطريقة استفزتها ودفعتها للتهديد بمقاضاته وجدته.

ووصف شهاب الفاشنيستا السورية عقب رفضها مسامحته ”بالسيئة“، لرميها الورد في الشارع ورفضها الحديث معه، منوها إلى أنه ”ندم لمبادرته للاعتذار منها“.