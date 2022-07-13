كتب امير فتحي في الأربعاء 13 يوليو 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور جديدة لها اطلت خلالها من احد الشوارع من مدينة مراكش المغربية.

و ارتدت دنيا بطمة قميصًا مجسمًا قصيرًا مصمم من قماش ناعم باللون البرتقالي ونسقت عليه بنطال جينز باللون الأبيض يتوسطه حزام عريض ذهبي اللون.

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعة بالألماس، وأكملت رقي إطلالتها بحقيبة صغيرة لتعتمد أحدث صحيات الحقائب التي تصدرت دور الأزياء العالمية.

وعلقت دنيا بطمة على الصورة متغزلة بجمالها حيث قالت “زود على حسنها غنج ودلال مترفه بالزين وانوثه طاغيه ….

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا بطمة تتغزل بنفسها: “مترفه بالزين وانوثه طاغيه” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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