شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jurassic World: Dominion يحقق 2.5 مليون دولار إيرادات بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Jurassic World: Dominion إيرادات فى السعودية وصلت إلى 2 مليون و500 ألف دولار أمريكى، فيما حقق عالميا 876 مليون دولار.

ويظهر كريس برات الذى يشارك فى Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذى تحول إلى بطل أوين جرادى - وهو يتحدث إلى كولن تريفورو، فى الصورة، بينما كان عمر ينظر إليه، وبدى الثلاثى منهمكين فى نقاش حول المشهد، على متن سفينة متهالكة المظهر، حيث يتم تصوير مشهد الإبحار تحت بعض الأنفاق، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Empire".

وتمت تسمية القارب باسم Fair Spanish Lady على ما يبدو إشارة إلى المخلوق الكلاسيكى لمخرج Jurassic Park الأصلي Steven Spielberg وهو الفيلم الذي عرض في عام 1975، ويأتى هذا فيما سبق وأعلنت شركتا Universal و Amblin Entertainment عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى العام 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.