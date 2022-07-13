شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يغني أحدث أغانيه فى حفلته بـ"نورث سكوير مول" بالعلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم نورث سكوير مول أجدد مشروع تجاري لشركة سيتى ايدج للتطوير العقاري أول حفلاته، وأحياها الهضبة عمرو دياب بحضور نخبة من الفنانين ونجوم المجتمع، وقد استمر الحفل لساعات حيث استمع الحضور لأحدث أغاني الهضبة.

ويقع نورث سكوير مول في قلب مدينة العلمين الجديدة ويغطي مساحة إجمالية قدرها 164000 متر مربع، ويعد نورث سكوير أول مركز ترفيهي في مدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي يطل على البحر الأبيض المتوسط و مباشرة علي الكورنيش، كما يبلغ المشروع مساحة إيجاريه 86000 متر مربع، ويضم مواقع تجارية وثقافية ومطاعم.

كما يوفر المول لرواده أماكن انتظار سيارات لعدد 3200 سيارة، كما يضم فندقًا يحتوي علي 22 غرفة جاهزة لموسم الصيف الحالي بالإضافة إلي 46 غرفة ستكون جاهزة بحلول صيف 2023 بالإضافة إلي شاطئ بسعة 6000 متر، ليقدم نورث سكوير تجربة شاملة لرواد العلمين الجديدة والساحل الشمالي بأكمله.