شكرا لقرائتكم خبر عن مطرب "الغزالة رايقة" يطرح "عمو سمير" 21 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق الطفل محمد أسامة برومو الدعائى لأغنيته الجديدة "عمو سمير" على يوتيوب، فى تجربة جديدة بعد نجاح أغنيته "الغزالة رايقة"، من كلمات محمد يحيى وحسن مهدى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عصام الخضرى، ومن المقرر طرح الكليب يوم 21 يوليو الجارى.





يذكر أن محمد أسامة كان بداية ظهوره عندما قدم الأغنية الدعائية لفيلم "من أجل زيكو"، من بطولة منة شلبى وكريم محمود عبد العزيز، وحملت الأغنية اسم "الغزالة رايقة"، والتى حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، وكانت سبب فى شهرة أسامة، والفيلم من إخراج بيتر ميمى.

وكان ”الخليج 365” استضاف محمد أسامة وقال، إنه بدأ الغناء وهو فى الصف الرابع الابتدائى حيث يقوم بغناء مقاطع غنائية لأم كلثوم وعبدالحليم حافظ وغيرها من الأغاني، وساعده على تنمية موهبته هى والدته، حيث كانت تستمع له وتقوم بعزف باستخدام آلة الأورج، وفى إحدى المرات طلبت منى الأبله "نجلاء محمد"، مدرسة الموسيقى بمدرسة بدر، المشاركة بالغناء فى الحفل الذى سيتم تنظيمه لطلاب الثانوية العامة بالمدرسة، بعدها توجه معها إلى عمل بروفات داخل الفصل.