شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر: جربت العزف وتعلمت على البيانو والعود وفشلت.. وتجربتى مع سمير صبرى ثرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مادلين طبر، إنها جربت العزف وتعلم البيانو والعود لكنها فشلت، متابعة: تجربتى مع الفنان الراحل سمير صبرى كانت ثرية، حيث استطاع أن يكون منتجًا وممثًلا ومذيعًا.

وأضافت الفنانة مادلين طبر، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى، أن الفنان سمير صبرى كان يحب الرقص مثلها، وفى إحدى المرات كان يسير بعكاز وسمع موسيقى فجاء لى ورقصنا ولم يستند للعكاز، وعندما انتهينا من الرقص قال لى "اسندنى".

وتابعت الفنانة مادلين طبر: سمير صبرى من مدرسة أنا أحبها وهى مدرسة إكرام ضيفه في البرنامج، فعندما كان يطلب منى أن يستضيفى في لقاء كنت أذهب وأنا مرتاحة.

وقالت الفنانة مادلين طبر: علاقتى بالسوشيال ميديا جيدة، ولا أرد على من يسعى للتدخل في حياتى الشخصية عبر سوشيال ميديا وأعمل له بلوك.

وأضافت الفناة مادلين طبر: مسلسل محمود المصرى مع الفنان محمود عبد العزيز من النقلات المهمة في عملى الفني، وأسعى لتعلم الرسم، وأنا طبيعتى متفائلة ومبتسمة دائما وأحب الحياة.