فن ومشاهير

مصطفى قمر يحيى حفل العيد بالإسكندرية.. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحيى حفل العيد بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم مصطفى قمر حفلا غنائيا فى مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، وذلك بنادى الاتحاد السكندرى اليوم الثلاثاء 12 يوليو، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بفرع النادى بمنطقة سموحة.

وقال مؤخرًا النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز".

وكان النجم مصطفى قمر قال لـ"الخليج 365"، إنه يجهز لأغنية جديدة من ألحان محمد يحيى، ومن المقرر الإعلان عنها فى القريب العاجل، عقب تسجيلها مباشرة.

292115999_5227832617311705_6674863194001980349_n

مصطفى قمر

 

293419569_5227831133978520_5110701734279284268_n

جمهور مصطفى قمر

 

293332320_5227831003978533_2694787269044760175_n

حفل مصطفى قمر

 

293341517_5227830953978538_9009911394353250397_n

مصطفى قمر وسط جمهوره

292634416_5227831590645141_5595424725665710025_n

مصطفى قمر خلال الحفل

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا