شكرا لقرائتكم خبر عن ندى موسى: "والدتى رفضت دخولى التمثيل وكانت تمنع عنى المصروف خلال دراستى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة ندى موسى، إن طبيعة شعرها كان كيرلي منذ طفولتها، موضحة أن والدي كان يحفزنى منذ فترة طفولتي كثيرا كى أحقق أحلامى، مشيرة إلى أن والدتها رفضت فى البداية دخولها مجال التمثيل، ولم تشجعها.

وأضافت الفنانة ندى موسى، خلال برنامج مساء دى أم سى، المذاع على قناة دى أم سى: "والدتى لم تكن تعطينى مصروف أثناء دراستي في معهد الفنون المسرحية، ولكن بدأت اعتمد على نفسي لدخول مجال التمثيل، واشتغلت وكنت أركب مواصلات، وعملت لفترة فى شركة لمدة قصيرة لكني تركتها للتركيز في التمثيل".