شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد فى حفل العلمين الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا الهضبة عمرو دياب حفله الذى أقيم اليوم الثلاثاء، بالعلمين الجديدة، والذى استمر على مدار ساعتين، قدم خلالهما الهضبة ميدلي لأشهر أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى على مدى أكثر من 35 عاما، تخللها كلمات شكر لكل من ساندوه فى صناعة ألبومه الأخير من شعراء وملحنين وموزعين، بالإضافة إلى أغنيات ألبومه الجديد.

وتصدر النجم عمرو دياب تريند موقع تويتر بأغنيته "وزير السعادة" بعد ساعات من طرحه ميجا ميكس لأغنياته الثلاثة "وزير السعاده، الناس الحلوة، ب و ح و ب و ك"، وتعتبر هذه المرة الأولى الذى يطرح فيها المطرب ميجا ميكس قبل الأغنية، واستطاع خلال ساعات قليلة أن يتصدر مواقع التواصل الاجتماعى، ولقبه العديد من جمهوره بـ وزير السعاده ليكون بذلك لقباً جديداً للهضبة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022، حيث تصدر تريند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

الهضبة

النجم عمرو دياب

الهضبة عمرو دياب

النجم عمرو دياب خلال الحفل

عمرو دياب

عمرو دياب خلال حفله