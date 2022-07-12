شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زعيم وهانى رجب يقدمان أولى تجاربهما مع الهضبة بأغنية "وزير السعادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادته فى تقديم جيل جديد من الشعراء والملحنين طرح الهضبة عمرو دياب أغنية "وزير السعادة" أمس، وتصدرت مؤشرات البحث بسبب كلماتها الجديدة ولحنها المختلف، حيث كتبها الشاعر هانى رجب الذى يتعاون مع عمرو دياب لأول مرة ونجح فى لفت الأنظار إليه، كما لحنها أيضا أحمد زعيم فى أولى تجاربه مع الهضبة، وحازت على إعجاب جمهوره.

وتعاون سابقا الملحن أحمد زعيم مع عدد من نجوم الغناء فى مصر والوطن العربى منهم راغب علامة ومحمد منير وأصالة وتامر حسنى وغيرهم، كما تعاون أيضا الشاعر هانى رجب مع عدد من النجوم منهم رامي صبرى وفريق واما ومدحت صالح وغيرهم.

وطرح مؤخرا الهضبة عمرو دياب ميجا ميكس مكون من ثلاث أغنيات وهم ناس حلوة ، ب وح وب وك، ووزير السعادة و أغنية "ناس حلوة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقى، و أغنية " ب و ح و ب و ك" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقى، وأغنية "وزير السعادة" كلمات هاني رجب، الحان احمد زعيم، توزيع عادل حقى.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022 حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو.

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.